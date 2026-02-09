Juventus, il ct della Turchia Montella in visita alla Continassa

09 Feb 2026 - 18:15
La Continassa ha aperto le porte a Vincenzo Montella, il commissario tecnico della Turchia ha fatto un blitz nel quartier generale bianconero. Come rivelato dalle immagini pubblicate sui social dalla Juventus, l'allenatore si è intrattenuto con Kenan Yildiz, fresco di rinnovo fino al 2030 e stella della sua Nazionale. Montella ha chiacchierato anche con Manuel Locatelli e Weston McKennie, oltre a incrociare il tecnico Luciano Spalletti. La squadra, intanto, ha iniziato la settimana che porterà al derby d'Italia: dopo il pareggio in rimonta da 0-2 a 2-2 contro la Lazio, i bianconeri si proiettano già verso la trasferta di sabato sera a San Siro contro l'Inter. 

