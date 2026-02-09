Rigori Usa '94, Albertini svela: "Un giocatore del Milan e uno dell’Inter si nascosero". Ecco chi sono

09 Feb 2026
In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha ripercorso le tappe della sua carriera svelando un retroscena su uno dei momenti più dolorosi, la finale del Mondiale americano del ‘94 in cui lo stesso Albertini segnò uno dei cinque rigori azzurri: "Sì, perdere una finale mondiale in quel modo è stato tremendo. Però, sa, avevo 22 anni e tutta la carriera davanti. Avevo l’incoscienza e la spensieratezza del più giovane del gruppo. Ricordo che Sacchi mi chiese se me la sentissi di calciare e io andai senza pensare. Mentre c’era chi si nascondeva dietro alla panchina pur di non calciare. Non dirò mai i nomi, ma giocavano uno nel Milan e l’altro nell’Inter…", ha rivelato. 

L'ex centrocampista rossonero non ha voluto fare i nomi di chi non se l'è sentita, ma è piuttosto facile risalire all’identikit dei giocatori in questione. Per quanto riguarda l’Inter, l’unico nerazzurro convocato era Nicola Berti, che stando alle parole di Albertini avrebbe fatto di tutto per non calciare, mentre sul fronte Milan sono solamente due i papabili tra coloro che "si nascosero": Paolo Maldini e Roberto Donadoni (che aveva sbagliato durante la Coppa del Mondo del 1990 contro l’Argentina, in semifinale). 

