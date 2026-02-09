Il Napoli e la missione della Fondazione Valter Longo: i consigli di Conte

Valter Longo, fondatore di Fondazione Valter Longo, ha commentato: “Per noi è molto importante poter collaborare con la SSC Napoli. Questa alleanza ci permetterà di raggiungere un grande numero di giovani e giovanissimi per iniziare a invertire quello che è stato un aumento costante di cattiva alimentazione e obesità nei bambini italiani e, in particolare, campani. Intervenendo subito, abbinando la scienza e la medicina della longevità alla forza comunicativa del calcio Napoli, aiuteremo la comunità e le Istituzioni, a partire dalla Campania, a proteggere i giovani contro malattie gravi come tumori, diabete, malattie cardiovascolari, autoimmuni e patologie neurodegenerative”.