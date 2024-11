Stipendi non pagati: Mendy vince la causa contro il Manchester City

Sono tempi duri per il Manchester City, in campo ma non solo. Mentre la squadra è sprofondata in una crisi senza precedenti nella gestione Guardiola, il club ha perso la battaglia in tribunale con Benjamin Mendy. Il difensore francese aveva denunciato i Citizens per oltre 11 milioni di sterline (oltre 13 milioni di euro) di stipendi non pagati, dopo essere stato accusato e poi assolto dall’accusa di violenza sessuale. La giudice del lavoro Joanne Dunlop ha accolto parzialmente il ricorso di Mendy. Il tribunale ha sottolineato che "il risultato di questa decisione è che il signor Mendy avrà diritto a ricevere la maggior parte del suo salario non pagato, anche se non l’intero importo". Dunlop ha spiegato nella sua sentenza che Mendy ha trascorso due periodi in custodia cautelare, coprendo circa 5 mesi del periodo di 22 mesi della sua richiesta, durante i quali il City aveva il diritto di sospendere il suo stipendio.