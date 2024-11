Guardiola, tre sconfitte di fila dopo 6 anni: "Ma io non mi arrendo"

La sconfitta contro lo Sporting Lisbona ha ufficialmente aperto la crisi del Manchester City. Dopo quelle con Tottenham in Carabao Cup e Bournemouth in Premier, in Champions è arrivato il terzo schiaffo consecutivo per Pep Guardiola, che non perdeva tre gare di fila dal 2018. Per il manager catalano è il momento più difficile delle ultime trionfali stagioni. "È una sfida dura, ma sono qui. Sarà una stagione dura, lo sapevamo fin dall'inizio. Ma è così. Mi piace, lo adoro, voglio affrontarla, sollevare i miei giocatori e provarci - ha detto nel post partita - Siamo in lizza in ​​tutte le competizioni e andremo avanti. Non mi arrendo. Forse la gente se lo aspetta, ma io non mi arrendo".