Sponsor da parti correlate: il Manchester City fa ancora causa alla Premier League

Il Manchester City ha depositato un'altra causa legale contro la Premier League per le regole sulle "transazioni tra parti associate". Secondo l'agenzia British Press Association, il City sta contestando gli emendamenti apportati alle regole APT votate dai club della Premier lo scorso novembre. Tali modifiche erano state imposte alla lega da una precedente causa legale da parte dei campioni in carica. Le regole APT sono progettate per garantire che venga applicato un giusto valore di mercato agli accordi commerciali con organizzazioni vicine ai proprietari dei club. Le regole mirano a impedire che accordi come le sponsorizzazioni vengano gonfiati artificialmente, il che potrebbe minare le regole finanziarie della lega. La lega ha introdotto le regole a dicembre 2021 dopo che il Newcastle è stato acquistato dal Public Investment Fund dell'Arabia Saudita.