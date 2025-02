Al di là dei piani futuri per il rinato de Vrij e l'opzione Bisseck come centrale, l'Inter è al lavoro per il difensore centrale del futuro che possa prendere il posto di Acerbi. Lo scouting nerazzurro, tra i possibili obiettivi, aveva individuato Vitor Reis del Palmeiras come grande prospetto su cui puntare ma poi è arrivata la concorrenza del Manchester City che pochi giorni fa l'ha pagato ben 37 milioni di euro non lasciando scampo a Marotta e Ausilio.