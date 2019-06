Spagna, Luis Enrique lascia per "gravi motivi personali": al suo posto Robert Moreno

19/06/2019

Il posto dell'ex tecnico del Barcellona viene preso dal suo secondo, Robert Moreno, ("La migliore opzione possibile per sostituiirlo" secondo lo stesso Rubiales). Il 41enne ha guidato le Furie Rosse nelle ultime tre partite, tutte vittoriose, mentre il titolare della panchina era assente proprio per i gravissimi problemi personali che gli hanno impedito di restare definitivamente in sella portandolo all'addio.



La nomina di Luis Enrique era arrivata meno di un anno fa, il 9 luglio 2018, dopo le dimissioni di Fernando Hierro (allenatore ai Mondiali in Russia in seguito all'esonero di Lopetegui). Il bilancio con la Roja è stato di 8 vittorie e 2 sconfitte in 10 partite e il primo posto nel Girone F di qualificazione agli Europei del 2020 (quattro successi in altrettante gare).



Queste le parole di Moreno, come detto successore di Luis Enrique: "E' un giorno agrodolce per me, ho sognato di diventare allenatore della Spagna ma non in questo modo. Cercheremo di continuare il lavoro che abbiamo svolto fin qui con Luis e proveremo a vincere gli Europei".