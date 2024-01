Skriniar, che guaio: va ko col Psg, rischia di aver terminato la stagione

IN FRANCIA

Brutto colpo per lo slovacco nella serata del primo trofeo con la maglia del suo nuovo club

© Getty Images Trionfo dolceamaro per il Psg in Supercoppa di Francia. Mercoledì sera i parigini hanno superato 2-0 il Tolosa, ma rischiano di perdere per lungo tempo Milan Skriniar, costretto al forfait per un infortunio alla parte interna della caviglia sinistra. Luis Enrique e lo staff medico sono preoccupati: nelle migliori delle ipotesi, l'ex Inter starà fuori per diversi mesi. Secondo Rmc Sport, affidabile testata transalpina, la stagione del centrale classe 1995 può considerarsi praticamente conclusa. Anzi, non è da escludere un'operazione con i tempi che potrebbero allungarsi ulteriormente.

Skriniar, che lo scorso giugno ha firmato col Psg un contratto quinquennale lasciando l'Inter non senza polemiche, in Italia ha vestito la maglia dei nerazzurri appunto, oltre quella della Sampdoria. Con i liguri in particolare si è lanciato nel grande calcio, trasferendosi a Milano nell'estate del 2017 per una cifra superiore ai 30 milioni di euro. In questa prima parte dell'avventura francese il 28enne slovacco non è stato esente da errori con alcuni scivoloni degni di nota a partire dalle amichevoli estive.

