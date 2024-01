Psg, Mbappé meglio di Cavani: "Futuro? Ancora non ho preso una decisione"

© Getty Images

"Non ho ancora preso una decisione". Il futuro di Kylian Mbappé è ancora un rebus e ogni parola dell'attaccante del Psg fa rumore e viene sezionata in ogni virgola da media e tifosi. In gol anche nella Supercoppa di Francia vinta contro il Tolosa, il capitano della Francia, che è in scadenza con i parigini a giugno, dopo la partita non ha sciolto le riserve su quello che accadrà la prossima estate e intanto il Real Madrid osserva interessato: "Non ho ancora preso una decisione - ha detto Mbappé in mixed zone - ma abbiamo un accordo col presidente Al Khelaifi per cui tutte le parti sono tutelate. Il mio futuro non è una situazione interna al club".