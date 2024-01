La Supercoppa di Francia è del Psg: Tolosa battuto 2-0

FRANCIA

I parigini trovano il loro dodicesimo successo nella competizione grazie alle reti di Lee Kang-In e Mbappé

© Getty Images Il Psg batte 2-0 il Tolosa e conquista per la dodicesima volta il Trophée des Champions (la Supercoppa di Francia). Apre le marcature la rete di Kang-In Lee, bravo a mettere in rete il bel passaggio di Dembélé dopo nemmeno tre minuti di gioco e raddoppia al 44’ Mbappé con un destro sul secondo palo al termine di una bella azione (assist di Barcola). Esordio per il neo acquisto Beraldo nel finale.

Bastano poco più di due minuti alla formazione allenata da Luis Enrique per sbloccare la finale del Trophée des Champions contro il Tolosa: ci pensa il coreano Kang-In Lee a portare avanti i parigini mettendo agevolmente in rete dall'interno dell'area di rigore un perfetto assist di Dembélé. L'occasione del pareggio capita a Suazo al 18’, ma il suo tentativo da ottima posizione termina fuori. Mbappé, Barcola e l'esterno ex Barcellona cercano il raddoppio nei minuti successivi ma Restes è attento e tiene sull’1-0 il match fino al 44’, quanto l'ex Lione serve Kylian che decreta il doppio vantaggio con un destro preciso dopo uno slalom tra i difensori avversari. Il Paris Saint Germain vuole chiudere la partita e ci va vicino in avvio di ripresa con il calcio di punizione di Hakimi, che colpisce però il palo dalla lunga distanza. Casseres Jr, Donnum e Magri provano a riportare in partita il Tolosa, ma Donnarumma non si fa sorprendere dai loro tentativi. Skriniar è costretto a uscire a venti dalla fine e fa così il suo esordio il neo acquisto Lucas Beraldo. Dallinga, Nicolaisen e ancora Casseres Jr si rendono pericolosi nel recupero, ma il portiere azzurro e l'imprecisione mantengono la gara sul 2-0 fino al fischio finale. Si tratta della dodicesima Supercoppa di Francia conquistata dai parigini.