Sergio Ramos: "PSG grande club. Non esulterei mai contro il Real"

la presentazione

Le prime parole parigine dell’ex capitano del Real: "Vengo in una squadra ideale, quella in cui volevo essere"

Sergio Ramos ha rilasciato le sue prime dichiarazioni alla stampa spagnola da nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. "Ho vissuto una tappa meravigliosa a Madrid e conservo tutta la bellezza dei momenti che ho passato lì. È stato triste lasciare una casa che ti ha dato così tanto. Ho preso la decisione di venire al PSG, una squadra con un progetto che è una realtà - afferma - Mi piacciono le sfide, continuo a mantenere quella motivazione di continuare a vincere. Vorrei poter fare bene come a Madrid. Conservo ricordi incomparabili e unici. Vengo in una squadra ideale, quella in cui volevo essere". Getty Images

L'ex capitano del Real Madrid ha firmato con il club francese un contratto di due anni fino al 2023. Arrivato a parametro zero, dopo il mancato rinnovo con il Real, nella quale ha militato per ben 16 anni. Per quanto riguarda la possibilità di giocare in Champions League contro il Real dice: "Azzardato dirlo. Penso solo a giocare ai massimi livelli e a contribuire con la mia esperienza". Di una cosa però è certo: "Non festeggerei mai un gol contro il Real. Perché è la mia famiglia ed è nel mio cuore. Meritano rispetto".

Quando gli viene chiesto del futuro di Kylian Mbappé, nuovo compagno al PSG, replica: "Da giocatore del PSG, vorrei che resti. Mi piace giocare con i migliori e Mbappé è uno di loro"