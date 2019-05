Sergio Ramos: "Voglio chiudere al Real, qui giocherei anche gratis"

30/05/2019

"Non voglio lasciare il Real Madrid, voglio chiudere qui la mia carriera. Giocherei anche gratis e il giorno che me ne andrò lo farò da vincitore e dalla porta principale". Sergio Ramos mette a tacere tutte le voci sul suo futuro lontano dalla capitale in una conferenza stampa a Valdebebas. "Non abbiamo toccato la questione economica per un minuto, è una questione di fiducia e affetto - ha aggiunto -. Nella mia vita ci sono due perni, i tifosi e il presidente. Ci sono state delle cose che mi hanno messo dei dubbi e fatto male, per questo motivo ho voluto parlare faccia a faccia con Florentino. L'offerta della Cina è sul tavolo, è una proposta che avrei considerato se uno dei due perni fosse venuto meno. In nessun momento ho pensato di andare in Cina, né ho chiesto di essere lasciato libero".