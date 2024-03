Sergio Conceiçao accusato di aver aggredito un arbitro in un torneo per bambini

PORTO

Momenti di tensione anche con il sindaco di Cartanya che ha denunciato, come il direttore di gara, l'allenatore del Porto

© Getty Images Bufera su Sergio Conceiçao. Il sindaco di Cartaya, Manuel Barroso, ha denunciato ai microfoni di Radio Antena Huelva che l'allenatore del Porto ha tentato di aggredire l'arbitro che dirigeva la finale del torneo internazionale per squadre infantili, Copa Gafañote, a Huelva, tra Porto e Siviglia, dove in campo c'era uno dei suoi figli. Il primo cittadino e il direttore di gara hanno denunciato Sergio Conçeicao che, attraverso i suoi legali, nega il tutto e ha denunciato il sindaco per aver tentato di aggredire suo figlio Moises Conceiçao.

Il primo cittadino ha fornito la sua versione dei fatti. "Dopo il fischio finale mi ha chiamato un dipendente. Mi ha detto che alcune persone erano appena entrate in campo per aggredire l'arbitro. Sono corso a sostenerlo, l'uomo stava per entrare nel tunnel. Prima di entrare, uno di loro lo ha schiaffeggiato. Io stavo nel mezzo, fungendo da scudo, dicendo che non potevano entrare sul terreno di gioco in quel modo. Con un atteggiamento grottesco e arrogante mi hanno detto: 'Non sai con chi stai parlando'. Mi sono identificato come il sindaco di Cartaya e gli ho detto: 'Mi dispiace, non devi entrare in campo e aggredire nessuno'. Poi hanno iniziato a insultarmi, a mancarmi di rispetto. Mi hanno spinto, mi hanno preso per il collo e io ho cercato di resistere spingendoli finché non sono arrivate le autorità, la Guardia Civil".

Il politico spagnolo, che ha sporto denuncia, ha anche detto di aver ricevuto minacce di morte. "Più tardi ho scoperto che era l'allenatore della prima squadra del Porto. Gliel'ho detto quando l'ho scoperto. Gli ho detto: 'Non ti vergogni che, come leader di questo club, mi manchi di rispetto e addirittura mi attacchi?'. Lui ha continuato a mancarmi di rispetto e ha persino minacciato di uccidermi".

Secondo A Bola, Conceiçao ha negato, tramite i suoi legali, qualsiasi tipo di aggressione e ha riferito che la versione del sindaco è lontana dalla realtà. L'allenatore portoghese ha confermato di essere stato presente al torneo in Spagna, poiché uno dei suoi figli gioca nella squadra giovanile del Porto. Record precisa che Conceiçao sporgerà denuncia anche contro il sindaco per averlo accusato falsamente di aggressione e che sarebbe stato lui ad alimentare la tensione colpendo al petto uno dei suoi figli. "Ieri, subito dopo i fatti, è stata presentata una denuncia penale contro il sindaco Manuel Barroso per tentata aggressione al figlio di Sérgio Conceiçao (Moises Conceiçao). Respingiamo le accuse mosse dallo stesso sindaco, che non sono vere" si legge in una nota del legale dell'allenatore portoghese.

