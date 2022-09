Sassaiola contro l'auto di Conceiçao, colpito un figlio: il tecnico sconvolto

© Getty Images

Attimi di terrore per la famiglia di Sergio Conceiçao martedì sera dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro il Buges. Secondo quanto rivela il quotidiano portoghese 'Record', all'uscita dallo stadio do Dragao, l'auto su cui viaggiavano la moglie del tecnico del Porto, Liliana, e i due figli Rodrigo, 22 anni, e José, 7 anni, è stata oggetto di una fitta sassaiola. Le pietre avrebbero rotto i finestrini dell'auto e colpito uno dei due figli dell'ex attaccante, per fortuna senza conseguenze gravi. La famiglia di Conceicao è sotto shock.