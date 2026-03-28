l'amichevole

Coppa d’Africa, il Senegal sfida la Caf: doppia stella e trofeo allo Stade de France

Nessuna marcia indietro dopo il ricorso al Tas, giocatori in campo contro il Perù con la nuova maglia

28 Mar 2026 - 17:10
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"Giorno speciale per un intero popolo! Oggi non è solo una partita… è un momento storico. Il popolo senegalese è invitato ad assistere alla presentazione del nostro trofeo di doppi campioni d'Africa. Un simbolo di orgoglio, di lotta e di gloria per tutta la nazione. Venite numerosi allo stadio per celebrare insieme i nostri Leoni e rivivere questi momenti indimenticabili!". Nonostante la Caf abbia ufficialmente revocato la Coppa d'Africa al Senegal per assegnarla a tavolino al Marocco, i Leoni della Teranga sono scesi in campo oggi contro il Perù indossando la nuova divisa con le due stelle sul petto. Non solo, il trofeo è stato esibito e festeggiato coi tifosi allo Stade de France di Parigi, una scelta coerente con la linea tenuta dalla federazione senegalese dopo il ricorso presentato al Tas, ma che inevitabilmente alimenta ancora di più lo scontro politico e sportivo con Caf e Marocco. 

Il ct Thiaw: "Siamo campioni d'Africa"

 Alla vigilia dell'amichevole col Perù, il commissario tecnico Pape Bouna Thiaw ha ribadito in conferenza in modo molto chiaro la posizione del gruppo: "Per noi è chiaro che i trofei si vincono sul rettangolo verde, ed è quello che è stato fatto. Siamo campioni d'Africa". La stessa linea è stata rilanciata anche da Idrissa Gueye, altro senatore del gruppo, mentre la federazione ha continuato a presentare pubblicamente la squadra sotto il segno dei “Champions of Africa”.

Coppa d'Africa, festa Senegal allo Stade de France

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