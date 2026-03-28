Coppa d’Africa, il Senegal sfida la Caf: doppia stella e trofeo allo Stade de France

"Giorno speciale per un intero popolo! Oggi non è solo una partita… è un momento storico. Il popolo senegalese è invitato ad assistere alla presentazione del nostro trofeo di doppi campioni d'Africa. Un simbolo di orgoglio, di lotta e di gloria per tutta la nazione. Venite numerosi allo stadio per celebrare insieme i nostri Leoni e rivivere questi momenti indimenticabili!". Nonostante la Caf abbia ufficialmente revocato la Coppa d'Africa al Senegal per assegnarla a tavolino al Marocco, i Leoni della Teranga sono scesi in campo oggi contro il Perù indossando la nuova divisa con le due stelle sul petto. Non solo, il trofeo è stato esibito e festeggiato coi tifosi allo Stade de France di Parigi, una scelta coerente con la linea tenuta dalla federazione senegalese dopo il ricorso presentato al Tas, ma che inevitabilmente alimenta ancora di più lo scontro politico e sportivo con Caf e Marocco.