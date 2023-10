Scommesse, Fifa: "Squalifica di Tonali in vigore da oggi"

© Getty Images

Sandro Tonali ha patteggiato dieci mesi di squalifica per il caso scommesse e lo stop entra in vigore da oggi: a confermarlo la Fifa. "La richiesta presentata dalla Federazione italiana giuoco calcio di estendere la sanzione inflitta al giocatore Sandro Tonali il 27 ottobre 2023 con effetto mondiale è stata accolta", fa infatti sapere un portavoce della Fifa. Il centrocampista azzurro dunque non potrà essere utilizzato nella gara di domani di Premier in casa del Wolverhampton come invece aveva ipotizzato il tecnico del Newcastle Eddie Howe alla vigilia ("C'è un'alta probabilità che possa essere disponibile domani - ha spiegato -. Ci sono ancora alcune cose che devono accadere perché venga imposto il divieto"). Stagione con il Newcastle finita e niente Europeo con l'Italia nel caso gli azzurri si qualificassero per la fase finale: starà fermo fino a fine agosto e rientrerà agli inizi di settembre.