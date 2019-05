Sara Carbonero operata per un tumore maligno alle ovaie

21/05/2019

Continua a piovere sul bagnato nella famiglia Casillas-Carbonero . A pochi giorni dall'attacco cardiaco al portiere del Porto, la bella moglie Sara Carbonero ha rivelato di essere in battaglia con un tumore alle ovaie: "Questa volta è toccato a me - ha scritto su Instagram -. Mi hanno trovato un tumore maligno e sono stata operata. E' andato tutto bene, ma ho ancora qualche mese di lotta e trattamenti da fare. Sono fiduciosa che tutto andrà bene".

"Qualche giorno fa in una visita di controllo i medici mi hanno trovato un cancro maligno alle ovaie e mi hanno operata. Tutto fortunatamente è andato bene, l'abbiamo preso molto presto - ha commentato Sara Carbonero su Instagram -, ma ho ancora qualche mese di trattamenti e lotta davanti a me". La moglie di Iker Casillas si è detta tranquilla e fiduciosa: "Tutto andrà bene. So che la strada sarà dura, ma avrà un lieto fine con il supporto della mia famiglia e dei medici".