Sandro Tonali fedele al suo numero 8 anche al Newcastle

Il cambio vita e campionato non ha portato in dote un cambiamento epocale. Se il colore della maglietta è passato dal rossonero del Milan al bianconero del Newcastle in Premier League, Sandro Tonali riprenderà con il proprio numero preferito sulle spalle: suo il numero 8 dei Magpies. Per poterlo indossare Tonali lo ha chiesto al giovane attaccante dell'Under 21 inglese Anthony Gordon che in tutta risposta si è preso il 10. Per Loris Karius, confermato al Newcastle, numero 18.