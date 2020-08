Rummenigge e il mercato del Bayern: "Messi fuori portata. Per Perisic c'è tempo, su Brozovic no comment"

MERCATO BAYERN

Dopo il trionfo in Champions, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato a ruota libera a Tuttosport, soffermandosi in maniera particolare sul mercato del Bayern. "Messi? Non possiamo pagare un giocatore di quella dimensione - ha spiegato -. Non fa parte della nostra politica e della nostra filosofia". Poi qualche considerazione su altri nomi accostati ai bavaresi: "Per Perisic c'è tempo, su Brozovic invece no comment. Khedira? E' un bravo ragazzo, un vincente, ma non siamo interessati".

Chiaro e diretto. Quando parla, Rummenigge lascia poco spazio alle interpretazioni. Anche quando il discorso verte sul mercato del Bayern, tema sempre al limite del "top secret". Dichiarazioni nette sugli obiettivi del club per rinforzare la rosa e su chi invece non fa parte dei piani bavaresi. A partire dai grandi nomi che stanno infiammando questa sessione, ovviamente. "Messi? Sentire che può lasciare il Barcellona mi mette anche un po' di tristezza - ha spiegato Karl-Heinz -. Leo ha scritto la storia del club e secondo me dovrebbe chiudere la carriera in blaugrana. Poi ci sono aspetti interni e privati che non conosco e per questo non mi intrometto".

Quanto invece al futuro di Perisic, Rummenigge si intromette eccome, chiarendo la situazione e la posizione del Bayern. "Ivan ha fatto bene, con lui abbiamo alzato tre trofei. Non abbiamo ancora preso una decisione - ha spiegato -. Ai tempi del Coronavirus dobbiamo valutare bene come comportarci sul mercato: giocare senza spettatori è un problema per tutti i club". Dunque il problema sono i soldi, non le qualità del calciatore. E per limare la distanza tra richiesta e offerta serve pazienza. "Per Perisic c'è tempo, sono in contatto col mio amico Marotta", ha precisato Karl-Heinz. Discorso diverso invece per Brozovic, negli ultimi tempi finito nel radar dei bavaresi per la mediana. "Marcelo al Bayern? No comment", ha dichiarato Rummenigge senza confermare o smentire l'interesse per il centrocampista croato.

Interesse che sicuramente invece non c'è per Sami Khedira, ormai con le valigie pronte alla Continassa. "E' un bravo ragazzo, un vincente, ma non stiamo pensando a lui", ha spiegato Rummenigge, che infien si è soffermato sul futuro di altri due giocatori del Bayern. "Tolisso resta, è molto contento e vuole andare avanti con noi - ha concluso -. Alaba rimane? Speriamo di sì".