Romania, sospeso l'assistente che aveva chiesto l'autografo a Haaland

È stato sospeso Octavian Sovre, il 47enne guardalinee romeno che al termine della partita tra Manchester City e Borussia Dortmund valida per i quarti di Champions League si era recato fin sotto il tunnel dello stadio per chiedere l'autografo di Erling Haaland. Sovre avrebbe dovuto far parte della terna arbitrale della partita tra Universitatea Craiova e CFR Cluj ma la commissione arbitrale romena lo ha sostituito con Radu Ghinguleac.