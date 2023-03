Retroscena Tottenham, ultimatum di Richarlison e Romero: "Se resta Conte, andiamo via"

Ora che Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham , come sempre accade in caso di addii burrascosi emergono diversi retroscena. Il più recente arriva dall'Argentina e riguarda Cristian Romero e Richarlison : i due, in rotta di collisione con l'allenatore italiano, avrebbero fatto sapere agli Spurs che avrebbero chiesto la cessione a fine stagione nel caso non fosse cambiata la guida tecnica. Una posizione che, se confermata, avrebbe dato impulso al presidente Levy a procedere con la risoluzione consensuale del contratto.

CONTE E LA DISCUSSIONE CON RICHARLISON

Che il rapporto con l'attaccante brasiliano non fosse idilliaco lo avevano dimostrato le parole rilasciate a inizio marzo: "Sono un professionista, lavoro tutti i giorni. Voglio giocare, questa stagione è stata una m...a perché non ho messo minuti e ho anche subito un infortunio. Quando entro in campo do la mia vita. Perché non gioco? È quello che non ho capito neanche io. Stavo andando bene, con due vittorie contro West Ham e Chelsea, e improvvisamente il mister mi ha messo in panchina. Contro i Wolves mi ha messo cinque minuti. Ho chiesto perché e non mi hanno detto niente". Conte aveva ribattuto in modo duro: "Ha detto che la sua stagione è stata una m...a e ha ragione. La sua stagione non è stata buona perché ha avuto molti infortuni. Se merita di giocare gli darò l'opportunità".