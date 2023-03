Tottenham, Conte si congeda: "Indimenticabile sentire i tifosi cantare il mio nome"

L'ADDIO SOCIAL

L'allenatore salentino si congeda sui social: "Voglio ringraziare profondamente gli Spurs"

Dopo la risoluzione consensuale con il Tottenham, Antonio Conte si è congedato con un post sui suoi profili social. "Il calcio è passione, voglio ringraziare profondamente gli Spurs che hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio modo intenso di vivere il calcio da allenatore - ha scritto in inglese l'allenatore salentino -. Uno speciale pensiero ai tifosi che mi hanno sempre mostrato sostegno e apprezzamento, è stato indimenticabile sentirli cantare il mio nome. Il nostro viaggio assieme è finito, vi auguro il meglio. Antonio".

L'avventura di Conte in panchina è durata solo 16 mesi e il divorzio è stato anticipato solo di qualche mese, visto che certamente non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza a giugno. I cattivi risultati degli ultimi tempi e il clamoroso sfogo dopo il pareggio contro il fanalino di coda Southampton hanno fatto precipitare la situazione e portato alla separazione. Cristian Stellini, suo storico secondo, assume la guida della squadra fino al termine della stagione, coadiuvato da Ryan Mason.

IL POST DI CONTE



Vedi anche