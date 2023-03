Nagelsmann non resta disoccupato: è lui il dopo Conte al Tottenham

L'IPOTESI

Dopo l'incredibile decisione del Bayern Monaco di esonerare il suo allenatore, prende piede l'ipotesi che il giovane tecnico tedesco possa sostituire Antonio agli Spurs

L'unica certezza è che Julian Nagelsmann non è più l'allenatore del Bayern Monaco. Al suo posto è quasi certo l'approdo di Thomas Tuchel, ex guida tecnica del Chelsea, sulla panchina bavarese. E proprio in Inghilterra dovrebbe approdare Nagelsmann: secondo quanto riporta 'Football London' è stato scelto dal Tottenham come sostituto di Antonio Conte, ormai ex manager degli Spurs. Un effetto domino che cambia i connotati del mercato europeo.

Secondo quanto riporta il popolare giornale tedesco Kicker, ormai Nagelsmann non aveva più l'appoggio dello spogliatoio. L'unico fedele al tecnico era Kimmich. Alla società, poi, non piaceva la sua mania di protagonismo e l'immagine che dava all'esterno. In più, i giocatori non hanno accettato, lo scorso gennaio, il fatto che Nagelsmann abbia deciso di provarsi di Toni Tapalovic, l'allenatore dei portieri, particolarmente gradito al gruppo.