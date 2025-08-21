Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Vieira: "Il Genoa è pronto, i tifosi sono una motivazione in più"

21 Ago 2025 - 15:27
© Getty Images

© Getty Images

Il Genoa di Patrick Vieira si prepara all'esordio in Serie A 2024/25 contro il Lecce. Sabato al "Ferraris" i rossoblù affronteranno la squadra di Eusebio Di Francesco in una sfida che segna l'inizio della nuova stagione.

Il tecnico francese, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato la condizione del gruppo, le assenze e le insidie del match: "Abbiamo Otoa ed Ekuban che saranno fuori per la partita. Noi continuiamo a lavorare bene, siamo pronti ad affrontare il Lecce. In Coppa Italia abbiamo fatto vedere che c'è ancora tanto da fare, ma siamo concentrati sul campionato dove tutti partono da zero".

Su Di Francesco e sull'identità del Lecce Vieira ha sottolineato: "Credo che l'identità del Lecce sarà quella del suo allenatore. A Di Francesco piace essere aggressivi ed è per questo che dovremo essere pronti dal punto di vista fisico e della qualità. Sarà una partita difficile anche senza Krstovic, il Lecce resta una squadra con un'identità chiara".

Sulle scelte di formazione il tecnico mantiene ancora qualche dubbio: "Ho diverse decisioni da prendere, sia in attacco che in difesa. Marcandalli sta dimostrando di essere un giocatore di Serie A, Vasquez resta un leader e Ostigard ha personalità e qualità. Sono tutti affidabili".

Vieira ha poi ribadito l'importanza di trovare equilibrio: "Abbiamo lavorato tantissimo sull'equilibrio che dobbiamo avere nei due aspetti di gioco. Abbiamo qualità davanti ma serve equilibrio per essere competitivi. Sul mercato sono soddisfatto del gruppo: mancano dieci giorni e può succedere di tutto, ma oggi la rosa è equilibrata".

Il tecnico ha anche parlato dell'entusiasmo dei tifosi: "In Coppa siamo stati sorpresi positivamente da vedere 22mila persone allo stadio. È una grande motivazione per noi".

Spazio anche ai giovani rossoblù: "Carboni ha mostrato creatività e senso del gol, ma deve crescere dal punto di vista difensivo. Venturino ha entusiasmo e qualità, sarà importante per il futuro. Norton-Cuffy ha fiducia dopo l'esperienza con l'Under 21 inglese, ma deve migliorare in fase difensiva".

Sul campionato che sta per iniziare, Vieira non si nasconde: "Tutte le squadre non sono ancora pronte al 100%, ma la Serie A resta difficile. Noi abbiamo iniziato presto e siamo a buon livello fisico, dobbiamo crescere tatticamente. Rispetto all'anno scorso abbiamo meno infortuni, segno del buon lavoro fatto dallo staff".

Infine, sulla sfida con il Lecce, il tecnico francese ha aggiunto: "Sarà una gara difficile, loro hanno cambiato allenatore e sono più aggressivi. Ma abbiamo lavorato bene in settimana e vogliamo fare una bella parti". 

