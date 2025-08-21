Vieira: "Il Genoa è pronto, i tifosi sono una motivazione in più"

Il tecnico francese, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato la condizione del gruppo, le assenze e le insidie del match: "Abbiamo Otoa ed Ekuban che saranno fuori per la partita. Noi continuiamo a lavorare bene, siamo pronti ad affrontare il Lecce. In Coppa Italia abbiamo fatto vedere che c'è ancora tanto da fare, ma siamo concentrati sul campionato dove tutti partono da zero".