Chiesa: "La Juve mi ha penalizzato, il gol mi ripaga del lavoro fatto. Felice al Liverpool"

"Il pensiero va alla famiglia di Diogo Jota, mi piace pensare che da lassù mi ha aiutato a spingerla dentro". Dopo il primo gol in Premier League con la maglia del Liverpool Federico Chiesa fa una dedica al compagno di squadra scomparso. "Oggi è stato veramente molto toccante: finire la partita vincendo così è stata una grande emozione". "Il gol mi ripaga del lavoro fatto. Sono arrivato in condizioni difficili perché non mi sono allenato con la Juve e questo mi ha penalizzato - ha detto l'attaccante - Dopo un anno mi tolgo delle soddisfazioni. Ringrazio i dottori e il mister che mi ha dato questa chance e che si è comportato sempre alla grande con me, il gol è anche per lui". E sul futuro: "Parleremo con il Liverpool ma io qui sono felice, sono in una delle squadre più forti al mondo. Sono contento di vestire questa maglia. Io devo essere sempre pronto e dimostrare che posso giocare in questa squadra".