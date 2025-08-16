Logo SportMediaset
LE PAROLE

Chiesa: "La Juve mi ha penalizzato, il gol mi ripaga del lavoro fatto. Felice al Liverpool"

L'attaccante dopo il primo gol in Premier: "Grazie al mister che si è sempre comportato bene con me. Diogo Jota mi ha aiutato"

16 Ago 2025 - 00:10
1 di 17
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Il pensiero va alla famiglia di Diogo Jota, mi piace pensare che da lassù mi ha aiutato a spingerla dentro". Dopo il primo gol in Premier League con la maglia del Liverpool Federico Chiesa fa una dedica al compagno di squadra scomparso. "Oggi è stato veramente molto toccante: finire la partita vincendo così è stata una grande emozione". "Il gol mi ripaga del lavoro fatto. Sono arrivato in condizioni difficili perché non mi sono allenato con la Juve e questo mi ha penalizzato - ha detto l'attaccante - Dopo un anno mi tolgo delle soddisfazioni. Ringrazio i dottori e il mister che mi ha dato questa chance e che si è comportato sempre alla grande con me, il gol è anche per lui". E sul futuro: "Parleremo con il Liverpool ma io qui sono felice, sono in una delle squadre più forti al mondo. Sono contento di vestire questa maglia. Io devo essere sempre pronto e dimostrare che posso giocare in questa squadra".

