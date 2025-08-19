Jadiel Pereira da Gama: chi è il talento che ha scritto la storia dell'Eredivisie

Ma tornando al nostro Jadiel, l’esordio con tanto di record era nell’aria da diverse settimane: già nel precampionato questo ragazzo aveva dimostrato di essere all’altezza della prima squadra, destreggiandosi bene come centrocampista centrale e andando addirittura in gol in un’amichevole contro gli scozzesi del Dundee United. Il suo allenatore, Henry van de Vegt, una poco fortunata esperienza da giocatore nell’Udinese, gli aveva fatto intendere che il momento poteva arrivare da un momento all’altro, e lui stesso, in barba alla scaramanzia, aveva modificato nelle scorse settimane il suo nickname su TikTok: @Dejongste.6, letteralmente “il più giovane”. Il suo momento è puntualmente arrivato all’88’ della vittoriosa trasferta contro il neopromosso Telstar, e alla fine della partita, inevitabile il primo assaggio dei microfoni delle tv olandesi, dove si è mostrato sorridente e disinvolto, sottolineando di sapere benissimo che in tribuna ci fosse il Ct olandese Ronald Koeman. Che era allo stadio principalmente per vedere all’opera il figlio Ronald Jr, portiere del Telstar; ma che avrà senz’altro iniziato a prendere appunti per il futuro.