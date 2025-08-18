Caso Diarra, l'ex calciatore chiede risarcimento di 65 milioni a Fifa e Federcalcio belga

DIARRA: "LO FACCIO PER ME E PER TUTTI I CALCIATORI MENO NOTI"

Lassana Diarra ha rilasciato un comunicato in cui spiega i motivi della sua lunga battaglia. "Sono stato costretto a combattere questa battaglia legale dall'agosto 2014. Sono più di 11 anni! - ha scritto l'ex centrocampista - Lo faccio per me stesso. E se sono riuscito a resistere al rullo compressore della Fifa, è perché ho avuto una buona carriera. Ma l'ho fatto anche per tutti i giocatori emergenti, meno noti, che non hanno i mezzi finanziari e psicologici per sfidare la Fifa davanti a veri giudici. La Fifa e la Federcalcio belga hanno perso davanti alla CGUE. Su tutta la linea! Successivamente, la FIFA ha modificato il suo regolamento, ma ha deciso di farlo in un modo che non rispetta i rigorosi requisiti imposti dalla sentenza della CGUE. Ho aspettato qualche mese prima di riavviare il procedimento nazionale in Belgio, pensando che la FIFA e la Federazione belga, in particolare a seguito degli sforzi della FIFPRO e della FIFPRO Europe per favorire una soluzione, avrebbero almeno avuto la decenza di contattarmi per proporre una risoluzione amichevole della controversia (questo era, tra l'altro, il tono dei messaggi che ho ricevuto dalla FIFA). Non è stato così. È un loro diritto, ma riflette una persistente cultura di disprezzo per lo stato di diritto e per i giocatori, nonostante il messaggio chiarissimo inviato dalla CGUE. Con mio grande rammarico, dovremo quindi ancora una volta giustificarci davanti ai giudici, poiché non ho altra scelta. A questo proposito, vorrei ringraziare FIFPRO Europe, FIFPRO e UNFP per il loro incrollabile sostegno, continuando a essere saldamente al mio fianco. Di fronte alla Fifa, solo l'unità e la determinazione possono renderci forti. Infine, sono lieto che la "sentenza DIARRA" abbia aperto la strada alla fondazione "Justice for Players" per avviare un'azione collettiva nei Paesi Bassi che consentirà a tutti i giocatori (non solo a coloro che, come me, hanno subito un danno specifico) di ottenere un risarcimento per il danno causato dai regolamenti Fifa, senza dover pagare anticipatamente le spese legali e senza dover rivelare la propria identità (vedi www.justiceforplayers.com).