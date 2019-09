Real, Sergio Ramos: "Se Cannavaro ha vinto il Pallone d'Oro, perché non potrei io?"

IL SOGNO

In occasione della presentazione del documentario di Amazon sulla sua vita, Sergio Ramos ha parlato di sogni e del futuro. "Se Cannavaro ha vinto il Pallone d’Oro, perché non potrei io? Serve conservare i propri sogni di bambino - ha spiegato il difensore del Real Madrid - Van Dijk è un grande difensore e ha fatto un’ottima stagione. Se vincerà, bisognerà fargli le congratulazioni". Sul futuro: "Penso che potrò giocare ancora un paio d’anni".

Prima di chiudere la carriera, Ramos ha ancora due grandi sogni: "Mi piacerebbe vincere di nuovo con il Real Madrid, la quinta Champions sarebbe pazzesca. Ma anche un trofeo con la Nazionale".

Il capitano del Real lancia anche un messaggio a chi crede che il ciclo del Real sia finito: "In molti pensano che il ciclo sia finito, che manchi entusiasmo, ambizione… ma io lo ripeto sempre: è questo l’anno per tornare con più entusiasmo e più fame, per lavorare per vincere. Io mi sento bene, ho grande entusiasmo e penso sarà una buona stagione per me e per la squadra. Siamo in fase di ripresa, raggiungeremo il nostro livello migliore con una lavoro quotidiano, per migliorare e vincere qualcosa".

Sul documentario realizzato da Amazon: "Con questo documentario, spero di fornire maggiori informazioni per giudicare un calciatore. Siamo persone normali, abbiamo belle e brutte giornate. Non cerco di cambiare l’opinione che si ha di me, ma di far conoscere un po’ di più che per raggiungere gli obiettivi c’è bisogno di sacrificio".