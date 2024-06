Real, Mbappé si ripaga da solo: previsto giro d'affari da 500 milioni

IL GRANDE COLPO

Sponsor, merchandising e contatti social: il fuoriclasse francese aumenterà i ricavi del club campione d'Europa

© Getty Images Kylian Mbappé-Real Madrid, un matrimonio di convenienza che fa ricchi tutti. Dopo l'annuncio dell'arrivo del fuoriclasse francese (ingaggio netto di 20 milioni più bonus e un premio alla firma di 100 milioni), in Spagna cominciano già a fare i conti e sono certi che ci guadagneranno tutti. In pratica Mbappé si ripaga da solo. Lo storico matrimonio avrà da subito un impatto di almeno un centinaio di milioni, secondo quanto hanno calcolato alcuni esperti, tra sponsor, merchandising e contatti via social. Mbappé ha poi sponsor personali come Nike, Hublot e Oakley che valgono almeno 20 milioni all'anno e il Real incasserà la parte dei diritti d'immagine del calciatore che ha riservato per sé in sede di trattativa.

Solitamente il Real Madrid concede ai suoi calciatori il 50%, ma nel caso di Mbappé il francese avrebbe ottenuto in fase di trattativa una percentuale più alta. Già senza il francese il Real nel 2023 ha avuto un volume di affari di 400 milioni, secondo l'agenzia Deloitte, che ora è inevitabilmente destinato a crescere.

L'arrivo del fuoriclasse ex Psg andrà a beneficio anche degli attuali sponsor del Real che ne trarranno un giovamento economico che si riverbererà anche sul club e farà crescere ancor di più, secondo l'esperto di marketing Miguel Angel Hernandez, il marchio Real Madrid in tutto il mondo. Inoltre l'arrivo di Mbappé nel club campione d'Europa vorrà dire maggiori ricavi, per il Real e per la Liga, a livello di diritti televisivi.

Se fuori dal campo è tutto rose e fiori, toccherà poi a Carlo Ancelotti trovare la giusta quadra e far coesistere tutti i campioni a disposizione. L'ennesima sfida affascinante per l'allenatore più vincente della Champions. E se c'è uno che la può vincere è sicuramente King Carlo.

RONALDO: "ORA TOCCA A ME AMMIRARTI"

Cristiano Ronaldo ha ripostato la foto messa ieri sui social da Mbappé, in cui si vede il fuoriclasse francese da bambino, vestito con una tuta del Real, assieme a CR7 (suo idolo) che lo accarezza. "Ora tocca a me ammirarti. Emozionato di vederti illuminare il Bernabeu. HalaMadrid", ha scritto il fuoriclasse portoghese commentando la foto.

Vedi anche Calcio estero Real Madrid, finalmente Mbappé: il francese ai Blancos fino al 2029