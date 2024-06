Real Madrid, finalmente Mbappé: il francese ai Blancos fino al 2029

L'ANNUNCIO

Il talento francese si lega ai neo campioni della Champions League per le prossime cinque stagioni

© Getty Images Kylian Mbappé alla corte del Real Madrid di Carlo Ancelotti, è ufficiale. Dopo aver rotto col Psg, con un tira e molla durato tutta la stagione e con l'accordo ormai preso con gli spagnoli fatto di rumors e smentite continue, i Blancos hanno annunciato l'arrivo del fuoriclasse francese tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito. Il 25enne si lega ai neo vincitori della Champions League per i prossimi cinque anni.

Sul comunicato, stringato ma attesissimo dal popolo madridista tanto da mandare in crash il sito, il Real ha infatti annunciato: "Il Real Madrid C. F. e Kylian Mbappé hanno raggiunto un accordo per il quale sarà giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni".

Mbappé firma col Real Madrid un contratto con un ingaggio netto di 20 milioni più bonus e un premio alla firma di 100 milioni. Si attende l'ufficialità sulla clausola rescissoria che dovrebbe aggirarsi attorno a 1 miliardo di euro.

MBAPPÉ: "SOGNO DIVENTATO REALTÀ"

All'annuncio l'attaccante francese ha pubblicato sui social il suo primo messaggio da Blancos: "Un sogno diventato realtà. Molto felice e orgoglioso di far parte del club dei miei sogni. È impossibile spiegare quanto mi sento felice ed emozionato in questo momento. Non vedo l'ora di vedervi, madridisti, e vi ringrazio per il vostro incredibile supporto. Hala Madrid!".