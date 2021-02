Real Madrid, furia Zidane sulla stampa spagnola: "Ci vuole rispetto, se non mi volete più ditemelo in faccia"

CAOS MADRID

La sconfitta interna contro il Levante nell'ultimo turno di Liga ha lasciato strascichi importanti in casa Real Madrid, in una stagione già non particolarmente positiva. Le critiche sulla squadra e sull'operato di Zidane hanno fatto infuriare il tecnico dei Merengues che alla vigilia del match contro l'Huesca ha tuonato: "Io e i miei calciatori meritiamo rispetto! Ditemi in faccia se volete cambiarmi, non alle spalle. A ogni sconfitta la stampa fa le stesse domande".

Zidane se l'è presa con i giornalisti presenza per la consueta conferenza stampa della vigilia, difendendo il proprio operato e i suoi giocatori: "Ci meritiamo di giocarci questa Liga e metterci la faccia fino alla fine - ha continuato il francese -. Solo pochi mesi fa abbiamo vinto il campionato, non sono passati anni. Io e i miei ragazzi non molliamo nulla, meritiamo più rispetto dalla stampa".

Immancabili le voci di un possibile esonero di Zidane dopo la sconfitta interna col Levante: "Mi fa ridere che facciate le stesse domande ogni volta che perdiamo. Se non mi volete più ditemelo in faccia, non alle spalle. Quando le cose non vanno bene mi sento il primo responsabile, ma meritiamo rispetto".