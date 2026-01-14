Coppa d’Africa: il Senegal vola in finale, Egitto battuto 1-0

SENEGAL-EGITTO 1-0

Lo Stade Ibn Batouta di Tangeri ospita la prima semifinale della Coppa d’Africa 2025/2026, quella tra Senegal ed Egitto. Il primo tempo non regala particolari emozioni e si chiude a reti inviolate, con i Leoni della Teranga costretti a perdere per infortunio già all’23’ il loro leader difensivo: l’ex Napoli Koulibaly. A riportare il sorriso al Senegal ci pensa allora Sadio Mané al 78’: l’ex Liverpool e Bayern Monaco sigla l’1-0 con un gran destro da fuori area. È il gol che decide la partita e che trascina i Leoni senegalesi in finale. L’Egitto di Salah dovrà invece accontentarsi di disputare la finalina per il terzo posto.