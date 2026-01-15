Atalanta, Palladino: "Con Raspadori più soluzioni, completa l'attacco"

© Getty Images
"Raspadori è un giocatore forte che completa un reparto offensivo già molto forte. È sempre piaciuto a me e anche alla società, che essendo ambiziosa l'ha voluto e l'ha portato a Bergamo". Raffaele Palladino commenta con favore il primo colpo dell'Atalanta al calciomercato invernale: "Giacomo rispecchia i canoni dell'Atalanta: italiano, giovane, di alto livello, con gol, assist e dribbling. Ringrazio la società per averlo riportato in Italia".
Il tecnico nerazzurro, adesso, può contare su sette attaccanti: "Con Raspadori che può fare la sottopunta possiamo giocare anche col 4-2-3-1 invece che col 3-4-2-1. A me piacciono i calciatori forti: se aggiungiamo un attaccante forte in più, non posso che esserne felice". I bergamaschi si ritrovano con ben 11 italiani in rosa, compreso il nazionale polacco Zalewski e Ahanor in attesa di cittadinanza: "Il senso di appartenenza è bello, avere tanti italiani in rosa è importante anche per la Nazionale. Ma noi non facciamo distinzioni. Vogliamo giocatori forti", chiude Palladino.