Atalanta, Palladino: "Con Raspadori più soluzioni, completa l'attacco"

"Raspadori è un giocatore forte che completa un reparto offensivo già molto forte. È sempre piaciuto a me e anche alla società, che essendo ambiziosa l'ha voluto e l'ha portato a Bergamo". Raffaele Palladino commenta con favore il primo colpo dell'Atalanta al calciomercato invernale: "Giacomo rispecchia i canoni dell'Atalanta: italiano, giovane, di alto livello, con gol, assist e dribbling. Ringrazio la società per averlo riportato in Italia".