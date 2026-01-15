Fiorentina, Brescianini: "Traversa con il Milan? Non ho dormito per tre notti"

"Per due o tre notti non ho dormito pensando alla traversa colpita contro il Milan, se avessi segnato sarebbe stato un esordio da sogno". Così, questa mattina al Viola Park a Bagno a Ripoli (Firenze), il centrocampista Marco Brescianini nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina. "Ho trovato un gruppo coeso e tutti non vediamo l'ora di dare una bella svolta", ha aggiunto parlando della sua nuova squadra. "La situazione all'interno dello spogliatoio è molto tranquilla e ho sentito che nell'ultimo mese i compagni si stanno applicando molto", ha aggiunto. E poi: "La storia della Fiorentina parla da sola e per me non è stato difficile accettare. Mi è stato presentato un progetto ambizioso. All'Atalanta stavo trovando poco spazio e la mia voglia di mettermi in mostra ha prevalso in questa scelta. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura".