Coppa di Francia, PSG clamorosamente eliminato: decide l'ex viola Ikoné

I campioni d'Europa in carica perdono 1-0 il Derby col Paris FC

di Redazione
12 Gen 2026 - 23:32
© Getty Images

Clamoroso in Coppa di Francia: il Psg saluta già ai sedicesimi di finale dopo il ko in casa nel Derby contro il Paris FC, che fa la storia grazie all'ex Fiorentina Ikoné. Entrato al 40' al posto dell'infortunato Gory, il giocatore passato anche dal Como sfrutta una ripartenza per inserirsi e firmare il gol vittoria al 74', dieci minuti dopo gli ingressi di big come Dembélé, Doué e Mendes per la formazione di Luis Enrique.

La Coppa di Francia perde la detentrice del titolo e favorita per la vittoria finale: al Parco dei Principi, infatti, va tutto male al Psg, che perde 1-0 il Derby con il Paris. Otto giorni dopo il 2-1 in favore dei campioni di tutto in Ligue 1, ecco la vendetta firmata da un ex Serie A: Jonathan Ikoné, passato nel campionato italiano d a Fiorentina e Como (e capace di debuttare proprio col Psg nel 2016/2017). L'uomo della provvidenza che non doveva nemmeno giocare, visto che parte dalla panchina ed entra al 40' al posto di Gory, infortunato. A metà ripresa, Luis Enrique, che parte con turnover (out Marquinhos, Joao Neves, Nuno Mendes, Dembélé e Doué) inserisce i big, ma è Kebbal a strappare sulla destra e premiare l'inserimento proprio di Ikoné, che controlla e supera Chevalier in uscita. Inutile il forcing finale da parte dei campioni di tutto: il Paris trova la sua prima, storica vittoria nel Derby della Capitale francese e fa fuori il Psg, subito dunque fuori dalla corsa per un titolo.

