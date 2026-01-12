Coppa di Francia, PSG clamorosamente eliminato: decide l'ex viola Ikoné

La Coppa di Francia perde la detentrice del titolo e favorita per la vittoria finale: al Parco dei Principi, infatti, va tutto male al Psg, che perde 1-0 il Derby con il Paris. Otto giorni dopo il 2-1 in favore dei campioni di tutto in Ligue 1, ecco la vendetta firmata da un ex Serie A: Jonathan Ikoné, passato nel campionato italiano d a Fiorentina e Como (e capace di debuttare proprio col Psg nel 2016/2017). L'uomo della provvidenza che non doveva nemmeno giocare, visto che parte dalla panchina ed entra al 40' al posto di Gory, infortunato. A metà ripresa, Luis Enrique, che parte con turnover (out Marquinhos, Joao Neves, Nuno Mendes, Dembélé e Doué) inserisce i big, ma è Kebbal a strappare sulla destra e premiare l'inserimento proprio di Ikoné, che controlla e supera Chevalier in uscita. Inutile il forcing finale da parte dei campioni di tutto: il Paris trova la sua prima, storica vittoria nel Derby della Capitale francese e fa fuori il Psg, subito dunque fuori dalla corsa per un titolo.