Coppa di Francia, PSG clamorosamente eliminato: decide l'ex viola Ikoné

I campioni d'Europa in carica perdono 1-0 il Derby col Paris FCdi Redazione
Clamoroso in Coppa di Francia: il Psg saluta già ai sedicesimi di finale dopo il ko in casa nel Derby contro il Paris FC, che fa la storia grazie all'ex Fiorentina Ikoné. Entrato al 40' al posto dell'infortunato Gory, il giocatore passato anche dal Como sfrutta una ripartenza per inserirsi e firmare il gol vittoria al 74', dieci minuti dopo gli ingressi di big come Dembélé, Doué e Mendes per la formazione di Luis Enrique.
