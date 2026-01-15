Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cataldi: "Spero di portare la Lazio più in alto possibile"

15 Gen 2026 - 13:45

"Le 250 presenze e oltre con la Lazio? Mi fa piacere, penso che da un certo punto di vista non sia stato facile, sono andato via e poi sono tornato. Se mi guardo indietro sono contento e spero di poter portare la Lazio il più in alto possibile".

Così Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, si racconta ai canali ufficiali del club. Cataldi, parlando poi del rapporto con gli allenatori avuti in biancoceleste, sottolinea come "con Sarri c'è un legame, a livello calcistico, più adatto alle mie caratteristiche, speriamo di continuare questa crescita. Differenza tra quando sono tornato in estate e nel 2018? Sono passati un po di anni, superati i trenta vivi tutto in maniera diversa, c'è un po' di esperienza in più, Firenze è stata una tappa diversa rispetto alle precedenti. Quando ero lì ho visto tutte le gare della Lazio che potevo, anche quando eravamo in spogliatoio con il telefono", prosegue.

Poi, rispondendo alla domanda su quale giocatore della Lazio del passato avrebbe voluto al suo fianco in campo, il centrocampista ammette che "la Lazio ha avuto grandi giocatori ma anche grandi uomini. Per quello che è stato e per la mancanza direi che avrei voluto giocare con Sinisa Mihajlovic. Quando smetterò dirò che ho avuto la fortuna di giocare con calciatori importanti. Radu è stata la persona che in campo mi ha aiutato di più, ho giocato anche con Klose. Sono, oltre che giocatori straordinari, personaggi importanti nella storia del calcio", conclude. 

Ultimi video

01:49
DICH DI FRANCESCO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Di Francesco: "Dobbiamo migliorare in freddezza e qualità"

01:32
DICH BRESCIANINI PRESENTAZIONE 15/1 DICH

Brescianini e il gol sbagliato col Milan: "Non ho dormito tre notti"

01:37
Fenomeno Emirhan Ilkhan

Il Torino scopre Emirhan Ilkhan

01:32
Verona-Bologna in campo

Stasera Verona e Bologna in campo

01:35
Il Como e le milanesi

Il Como e le milanesi

01:46
Arena, Kean e Pellegri

Arena, Kean e Pellegri: "bimbi" goleador

01:33
Juventus, ora si fa dura

Juventus, gennaio decisivo: il calendario tra campionato e Champions

01:55
Stasera Como-Milan

Milan, stasera la sfida in casa del Como

01:59
MCH LIPSIA-FRIBURGO MCH

Lipsia-Friburgo 2-0

01:32
MCH COLONIA-BAYERN 1-3 MCH

Colonia-Bayern 1-3: Kompany sempre più primo

01:15
MCH PORTO-BENFICA 1-0 MCH

Farioli batte Mourinho, il suo Porto vince 1-0 contro il Benfica e vola in semifinale di Coppa del Portogallo

01:33
DICH RRAHMANI POST NA-PAR 14/1 DICH

Rrahmani: "Dobbiamo essere più veloci e più concreti. È mancato il gol"

01:01
MCH ALLEGRI TEDOFORO 14/1 MCH

Allegri tedoforo, i tifosi del Milan: "Togli Fofana e riporta qui Reijnders"

02:38
DICH PIO ESPOSITO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

02:10
DICH SOTTIL POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH EDL

Lecce, Sottil: "Peccato per il gol nei minuti finali. C'è un po' di amarezza"

01:49
DICH DI FRANCESCO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Di Francesco: "Dobbiamo migliorare in freddezza e qualità"

I più visti di Calcio

DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Caos step on foot

Caos step on foot

DICH PIO ESPOSITO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:15
Atalanta, Palladino: "Con Raspadori più soluzioni, completa l'attacco"
13:45
Cataldi: "Spero di portare la Lazio più in alto possibile"
12:41
Serie A, Marchetti arbitra Pisa-Atalanta
12:40
Fiorentina, Brescianini: "Traversa con il Milan? Non ho dormito per tre notti"
12:10
L'ex Danilo: "Juve la squadra più importante della mia carriera"