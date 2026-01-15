Cataldi: "Spero di portare la Lazio più in alto possibile"

"Le 250 presenze e oltre con la Lazio? Mi fa piacere, penso che da un certo punto di vista non sia stato facile, sono andato via e poi sono tornato. Se mi guardo indietro sono contento e spero di poter portare la Lazio il più in alto possibile".
Così Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, si racconta ai canali ufficiali del club. Cataldi, parlando poi del rapporto con gli allenatori avuti in biancoceleste, sottolinea come "con Sarri c'è un legame, a livello calcistico, più adatto alle mie caratteristiche, speriamo di continuare questa crescita. Differenza tra quando sono tornato in estate e nel 2018? Sono passati un po di anni, superati i trenta vivi tutto in maniera diversa, c'è un po' di esperienza in più, Firenze è stata una tappa diversa rispetto alle precedenti. Quando ero lì ho visto tutte le gare della Lazio che potevo, anche quando eravamo in spogliatoio con il telefono", prosegue.
Poi, rispondendo alla domanda su quale giocatore della Lazio del passato avrebbe voluto al suo fianco in campo, il centrocampista ammette che "la Lazio ha avuto grandi giocatori ma anche grandi uomini. Per quello che è stato e per la mancanza direi che avrei voluto giocare con Sinisa Mihajlovic. Quando smetterò dirò che ho avuto la fortuna di giocare con calciatori importanti. Radu è stata la persona che in campo mi ha aiutato di più, ho giocato anche con Klose. Sono, oltre che giocatori straordinari, personaggi importanti nella storia del calcio", conclude.