L'ex Danilo: "Juve la squadra più importante della mia carriera"

"La Juve è stata la squadra più importante della mia carriera e della mia vita, è stato veramente importante l'affetto che ho ricevuto insieme ai miei figli durante la sfida contro il Lecce: non lo dimenticheremo mai": così l'ex capitano bianconero, Danilo, racconta le emozioni vissute allo Stadium lo scorso 3 gennaio, quando è tornato sotto la Mole per la prima volta a un addio dall'addio. "Questo non è un club qualsiasi, mi rende orgoglioso il fatto di essere stato abbracciato e di sentire di essere a casa mia - continua ai canali ufficiali di Juventus Play - e il momento speciale è l'ultima Coppa Italia (quella del 2023-2024, ndr) perché l'abbiamo vinta con grinta e determinazione". Sulla Juve di oggi: "Locatelli e Gatti sono i riferimenti, ho avuto la possibilità di trasmettere loro i valori del club - conclude Danilo - e a McKennie ho detto che può diventare importante per la Juve: è un piacere avere passato i valori agli stranieri".