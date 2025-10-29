Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
In Messico

Ramsey, è scomparsa Halo: l'ex Juve offre una ricompensa da 10mila dollari

Il gallese è alla disperata ricerca della sua cagnolina di dieci anni

di Redazione
29 Ott 2025 - 10:56
© instagram

© instagram

Aaron Ramsey sta vivendo giorni difficili in Messico. L'ex centrocampista della Juventus, ora ai Pumas, è infatti alla disperata ricerca di Halo, la sua cagnolina scomparsa il 9 ottobre. 

Nonostante sia passato già molto tempo, il gallese non perde le speranze ed è pronto a tutto pur di ritrovarla. Il classe 1990, infatti, offre una ricompensa da 10.000 dollari a chi riuscirà a riportargliela, oppure anche solo a dargli qualche informazione affidabile. Il beagle è scomparso a San Miguel de Allende e fin dai primi appelli social molti volontari e residenti locali si sono attivati per cercarlo. In giro per la città sono apparsi anche diversi manifesti e cartelloni che invitano tutti ad aiutare Ramsey e la sua famiglia. Come riportato dai diversi post su Instagram, Halo ha 10 anni e necessita di cure. Anche Colleen, la moglie del calciatore, ha affidato ai propri profili social diversi appelli: "Aiutateci a riportarla da noi".

Uno degli ultimi contenuti pubblicati da Ramsey è una foto insieme ad Halo, nella caption si legge: "Cosa farei per abbracciarti un'ultima volta". Le possibilità di ritrovarla rischiano di essere ormai poche, ma il gallese sembra determinato più che mai a scoprire la verità. 

Visualizza il post su Instagram
 
aaron ramsey

Ultimi video

01:31
Domani Inter-Fiorentina

L'Inter ospita la Fiorentina per avvicinarsi alla vetta

02:06
DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

02:54
DICH RICCI POST ATALANTA DICH

Ricci: "Buon punto, il gol lo aspettavano in tanti"

00:30
MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

01:46
Corriere dello Sport 100

Corriere dello Sport 100

01:29
Galliani tifa per Gattuso

Galliani tifa per Gattuso

02:37
Arbitri e Var nel mirino

Arbitri e Var nel mirino

01:17
Le parole di Cardinale

Le parole di Cardinale

01:29
Stasera Lecce-Napoli

Stasera Lecce-Napoli

01:34
Stasera Atalanta-Milan

Stasera Atalanta-Milan

01:57
Allegri verso Bergamo

Allegri verso Bergamo

01:36
La Juve saluta Tudor

La Juve saluta Tudor

00:44
Totti lancia Spalletti

Totti: "Spalletti farà bene alla Juve"

02:04
Juventus, altro esonero

Juventus, altro esonero

01:17
Domani Roma-Parma

La Roma contro il Parma per estare in testa

01:31
Domani Inter-Fiorentina

L'Inter ospita la Fiorentina per avvicinarsi alla vetta

I più visti di Calcio Estero

Real Madrid, Vinicius e Xabi Alonso ai ferri corti: il brasiliano medita il clamoroso addio

Marsiglia, settimana da incubo per Pavard: l'ex Inter ci metto lo zampino nei ko con Sporting e Lens

Morte Diogo Jota, le immagini dell'incidente fatale: Lamborghini carbonizzata

Inzaghi-Conceição, derby d'Arabia: niente stretta di mano. "Forse perché l'ho battuto col Milan..."

Scandalo corruzione in Turchia: centinaia di arbitri indagati per scommesse sul calcio

Messi, dilemma Mondiale: "Deciderò l'anno prossimo se andarci"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:52
Juve, problema al polpaccio per Thuram: out contro l'Udinese
12:33
Inter, e se si fa male Sommer? Calligaris pronto al debutto tra i grandi, ecco chi è
12:17
Marotta: "Inter vicina ai familiari della vittima e a Martinez"
11:33
Frasi minacciose sui social, Daspo a due tifosi della Samb
10:21
Coppa di Germania, tragedia sugli spalti: morto un tifoso del Lipsia