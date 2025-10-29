Ramsey, è scomparsa Halo: l'ex Juve offre una ricompensa da 10mila dollari

Nonostante sia passato già molto tempo, il gallese non perde le speranze ed è pronto a tutto pur di ritrovarla. Il classe 1990, infatti, offre una ricompensa da 10.000 dollari a chi riuscirà a riportargliela, oppure anche solo a dargli qualche informazione affidabile. Il beagle è scomparso a San Miguel de Allende e fin dai primi appelli social molti volontari e residenti locali si sono attivati per cercarlo. In giro per la città sono apparsi anche diversi manifesti e cartelloni che invitano tutti ad aiutare Ramsey e la sua famiglia. Come riportato dai diversi post su Instagram, Halo ha 10 anni e necessita di cure. Anche Colleen, la moglie del calciatore, ha affidato ai propri profili social diversi appelli: "Aiutateci a riportarla da noi".