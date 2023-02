Psg, tegola Mbappé: salta l'andata col Bayern

Quella di ieri è stata davvero una serata da dimenticare per Kylian Mbappé. Il Psg ha vinto 3-1 sul campo del Montpellier mandando il Marsiglia a -5, ma la partita della stella della squadra di Galtier, che prima di uscire aveva sbagliato un rigore e anche la sua ripetizione (entrambi parati da Benjamin Lecomte) oltre a un clamoroso gol a porta vuota, è durata solo 20 minuti per via di un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra. Da principio non sembrava nulla di particolarmente grave, ma come comunicato dal bollettino medico del club francese il ko lo costringerà a stare lontano dai campi per almeno 3 settimane e quindi Mbappé salterà l'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco (14 febbraio).