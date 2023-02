Ligue 1: il Psg batte 3-1 il Montpellier, cade il Lens. Marsiglia secondo

FRANCIA

Parigini trascinati da Fabian Ruiz e Messi, perdono i giallorossi: OM ora a -5

© afp

Nella ventunesima giornata di Ligue 1, vittoria del Paris Saint-Germain contro il Montpellier, battuto 3-1 coi gol di Fabian Ruiz (55’), Leo Messi (72’) e Zaire-Emery (92’). Apprensione però per gli infortuni di Mbappé e Sergio Ramos. Il Lens perde invece 1-0 in casa contro il Nizza e scivola a -6: decide Laborde, il Marsiglia liquida 2-0 il Nantes e va al secondo posto. Trionfo per 3-2 del Monaco con l'Auxerre e per 3-0 del Rennes sullo Strasburgo. È 0-0 tra Lille e Clermont e tra Lione e Brest.

MONTPELLIER-PSG 1-3

Trionfo del Psg che batte per 3-1 in trasferta il Montpellier. Inizio complicato per i campioni di Francia con Kylian Mbappé che sbaglia un rigore all’8’. Il direttore di gara fa ripetere l’esecuzione, ma l’asso 24enne non riesce comunque a centrare il vantaggio grazie alla seconda parata di Lecomte. Le brutte notizie per Galtier però non finiscono qui, perché al 20’ proprio Mbappé richiama l’attenzione della panchina per un problema fisico che lo costringe a lasciare il campo: al suo posto Ekitike. I parigini trovano poi il gol con Lionel Messi al 35’, ma la rete dell’argentino viene annullata per fuorigioco. Nel secondo tempo ancora protagonista il Var, che al 52’ vanifica la realizzazione di Hakimi. Il vantaggio però è nell’aria e al 55’ ci pensa Fabian Ruiz a sbloccare il match, approfittando della respinta difettosa di Lecomte. Il raddoppio arriva al minuto 75’ con l’ex Napoli che ispira e Leo Messi che insacca in porta con un delizioso tocco sotto. I padroni di casa accorciano all’89’ con Nordin, ma al 92’ Zaire-Emery chiude i conti. Il Paris Saint-Germain vola così a +5 sulla seconda classificata, che ora è il Marsiglia. Resta invece a quota 20 il Montpellier.

LENS-NIZZA 0-1

Si ferma il Lens che perde in casa per 1-0 contro il Nizza. Rossoneri vicini al gol all’11 con Laborde, ma Samba intuisce e para. Gli ospiti però devono fare i conti con il problema fisico di Boudaoui, che lascia il campo per Rosario. Defezione anche per i padroni di casa, che perdono Haidara, rilevato da Machado. Al 34’ occasione per i giallorossi, che però non trovano il gol con Said. Al 57’ vantaggio degli ospiti con Laborde che raccoglie di testa un corner ben battuto da Mendy: 1-0. La squadra di Haise prova a reagire e al 74’ Costa mette alla prova i riflessi di Schmeichel, che preserva i tre punti, necessari per salire all’ottavo posto a 31 lunghezze. Sconfitta che brucia per il Lens, che viene sorpassato dal Marsiglia al secondo posto e rimane fermo a 45.

NANTES-MARSIGLIA 0-2

Non sbaglia il Marsiglia che piega 2-0 il Nantes. Al 25’ ci prova l’ex atalantino Malinovskyi, ma la sua conclusione non crea problemi a Lafont. Alla mezz’ora la risposta dei padroni di casa con Blas: Pau Lopez fa buona guardia. Il match è vivace e al 32’ è ancora l’ucraino ad andare a un passo dal vantaggio, con il tiro che viene però salvato sulla linea di porta da un difensore. I secondi 45 minuti vedono l’1-0 degli ospiti, che trovano la rete con lo sfortunato autogol di Joao Victor, propiziato dal tentativo di Cengiz Ünder. Sul finale spazio anche per il raddoppio dell’OM con Ounahi (94’). Il Marsiglia sale così al secondo posto a -5 dai campioni in carica del Psg, mentre il Nantes è a 22 punti.

REIMS-LORIENT 4-2

Vittoria casalinga del Reims contro il Lorient, battuto per 4-2 . Al 10’ Le Fee porta in vantaggio gli ospiti con la complicità del portiere Diouf, autore di un grave errore. I biancorossi accusano il colpo e subiscono il raddoppio al 36’, questa volta ad opera di Koné. Al 44’ il Var richiama l’attenzione del direttore di gara e viene assegnato un rigore per i padroni di casa, che accorciano le distanze con Balogun. Il secondo tempo vede poi il pareggio di Doumbia (51’) con un tiro dal limite dell’area e la rete del sorpasso con la doppietta dell’inglese classe 2001 dieci minuti dopo. Il poker è servito dallo stesso Balogun, che al 64’ fa tripletta e porta il risultato sul 4-2. Il Reims sale così a 29 punti al decimo posto, mentre si ferma a 35 lunghezze il bottino del Lorient.

RENNES-STRASBURGO 3-0

Successo fondamentale del Rennes che sconfigge per 3-0 lo Strasburgo. Avvio sprint dei padroni di casa che trovano immediatamente la via del gol con Gouiri (3’). Al 21’ doppietta del classe 2000, che con un tiro rasoterra firma il raddoppio. I rossoneri giocano un gran calcio, ma non riescono a chiudere definitivamente la pratica nei primi 45 minuti. Tuttavia, nella ripresa arriva il tris con Doué, che al 51’ sceglie l’angolino di sinistra per depositare la palla in rete. Il Rennes tiene così il passo del Monaco e sale a 40 punti, si fa invece seria la posizione dello Strasburgo, fermo a quota 15 in terzultima posizione.

LILLA-CLERMONT 0-0

Pareggiano Lilla e Clermont, che non vanno oltre lo 0-0. Al 7’ la prima occasione del match è per gli ospiti e capita sui piedi di Khaoui, che però calcia sul palo. I Dogues rispondono al 27’, ma il colpo di testa di Bayo trova la parata di Diaw. Passano pochi minuti e un altro legno nega il vantaggio ai rossoblù, che non passano neanche con Cham. Al 60’ due grandi parate di Chevalier dicono di no prima all’austriaco poi a Rashani, che speravano nell’1-0 della formazione di Gastien. Al 71’ miracolo di Diaw sul tentativo del nuovo entrato Bamba, che spara a botta sicura ma non trova la rete. Il Lilla sale così a 35 punti, scivolando però a -5 dal Rennes, in quinta posizione. Il Clermont invece rimane nono a quota 30.

TOLOSA-TROYES 4-1

Passa il Tolosa sul Troyes, che viene sconfitto per 4-1 in trasferta. Al 12’, ecco il gol su rigore degli ospiti che passano con Baldé che spiazza Dupe. La reazione della formazione casalinga è immediata e al 16’ Dallinga pareggia i conti con un preciso rasoterra. L’autore dell’1-0 deve lasciare il campo per problemi fisici e i viola ne approfittano ribaltando il parziale con la rete di Chaibi che da distanza ravvicinata firma il vantaggio. Nella ripresa l’arbitro Vernice assegna la massima punizione alla squadra di Montanier, con van den Boomen che fa 3-1 dopo aver propiziato le altre due marcature. Il definitivo 4-1 arriva poi all’88’ con il colpo di testa di Onaiwu. Il Tolosa sale così a 29 punti e si ritrova in compagnia del Lione e del Reims a metà classifica. Il Troyes resta invece a 19, ad appena un punto dalla zona retrocessione.

ANGERS-AJACCIO 1-2

Colpo dell’Ajaccio che batte l’Angers in casa per 2-1. La squadra di Bouhazama trova il vantaggio al 13’ con Sima, che non spreca un ottimo assist di Bentaleb. La gioia dei padroni di casa rischia di durare pochi secondi, ma la traversa impedisce a Nouri di segnare la rete del pareggio. L’1-1 arriva poi al 65’ con Soumano, che lascia subito il segno appena entrato in campo con un gol dalla distanza. Al 78’ i bianconeri restano in dieci per l’espulsione di Doumbia. La diga dell’undici casalingo resiste fino al 93', fin quando El Idrissy buca Bernardoni e regala la vittoria ai suoi. L'Ajaccio sale così a 18 punti, a -1 dal Troyes quartultimo. L’Angers, invece resta a 8 punti in ultima posizione.

LIONE-BREST 0-0

Pareggio a reti bianche tra Lione e Brest. Al 21’ occasione per Lacazette, ma Bizot strozza l’esultanza del Parc Olympique con una grande parata. Portiere degli ospiti ancora protagonista pochi minuti più tardi con un intervento su Barcola, che comunque tira centralmente. La ripresa vede i padroni di casa all’assalto, ma l’estremo difensore olandese dice di no anche a Cherki. Il Lione sale così a 29 punti in decima posizione, mentre il Brest è a un solo punto dalla zona calda della classifica, appaiato con il Troyes.

MONACO-AUXERRE 3-2

Vittoria del Monaco in casa contro l’Auxerre, ko per 3-2. Vantaggio della formazione di Clement all’11’ con Ben Yedder che fa partire un rasoterra imprendibile per l’ex Cremonese Ionut Radu. Il portiere romeno viene ancora infilato al 30’ da Ben Seghir, che porta sul 2-0 i suoi con un tiro dalla media distanza che si insacca sulla sinistra. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze con Abline, che al 68’ batte Nubel. Il 3-1 arriva all’82’ con Embolo, mentre il definitivo 3-2 porta la firma di Da Costa. Il Monaco tiene così il passo dello Strasburgo e resta in quarta piazza a quota 41, mentre l’Auxerre resta penultimo con i suoi 13 punti.