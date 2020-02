PSG, Neymar ancora nella bufera: rosso per il Carnevale?

IL CASO

Non c'è mai pace in casa PSG. A finire nella bufera, ancora una volta, è stato Neymar, espuso nel finale della partita vinta 4-3 contro il Bordeaux per un inutile fallo di reazione. In Francia fanno notare che da 6 anni il brasiliano non si perde il Carnevale di Rio e sospettano che il rosso sia stato "voluto", proprio per poter volare in patria e partecipare ai festeggiamenti, che proseguiranno fino a mercoledì.

Neymar si è innervosito per un mancato giallo nei confronti di Sabaly, che lo aveva trattenuto a più riprese, e nell'azione successiva ha sfogato la sua frustrazione prendendosi il meritatissimo secondo giallo. Conoscendo le abitudini festaiole del brasiliano, molti dei media e dei tifosi transalpini hanno cominciato ad avanzare sospetti su questo rosso, anche se, va detto, lo stesso Neymar aveva negato di volersi recare a Rio quest'anno. Pochi giorni fa, infatti, aveva pubblicato una story su Instagram in cui diceva che non sarebbe andato in Brasile proprio per evitare polemiche, scatenate invece dal suo comportamento in campo.

Vedi anche Calcio estero Neymar: "Quest'anno non andrò al Carnevale di Rio, così evitiamo polemiche..." Il tutto si inserisce all'interno di un clima sempre più teso in casa PSG, con i tifosi che appaiono ogni settimana più insofferenti verso i propri beniamini, accusati di scarso impegno. Tanto che, proprio contro il Bordeaux, è stato esposto uno striscione che rappresenta un attacco diretto ad alcuni dei big della squadra: "Antoine Kombouaré, David Ginola e Rai avevano una mentalità vincente. Silva, Mbappé, Neymar, avete paura di vincere? Tirate fuori le p...", il duro messaggio dei supporter parigini.