Neymar: "Quest'anno non andrò al Carnevale di Rio, così evitiamo polemiche..."

DOPO LA BUFERA

Niente Carnevale di Rio per Neymar quest'anno. Il brasiliano del PSG lo ha annunciato in una story su Instagram, poche ore dopo la bufera scatenatasi a Parigi per la festa di Icardi, Di Maria e Cavani: "Con immensa felicità annuncio che non ci sarò al Carnevale 2020. Tutto qui, questa volta non ci saranno polemiche. Grazie e buon Carnevale!", ha detto ridendo in un video pubblicato sul suo profilo ufficiale.

Neymar in passato era stato criticato perché, in un modo o nell'altro, negli ultimi 6 anni era sempre riuscito a tornare in patria e prendere parte ai festeggiamenti, per una delle occasioni più sentite dal popolo brasiliano. Quest'anno, anche complice il caos dovuto al party dei compagni di squadra a poche ore dalla sconfitta in Champions, ha preferito dunque rimanere a Parigi ed evitare qualunque tipo di polemica.

