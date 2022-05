Psg, Mbappé spiega i motivi del no al Real: "Questione di sentimento"

PSG

L'attaccante: "Sono francese e voglio restare qui. Ho avvisato io Florentino Perez della mia scelta". Al-Khelaifi: "Kylian non è attaccato ai soldi"

A un passo dal Real, poi il milionario dietrofront e il rinnovo a cifre da capogiro con il Psg per i prossimi tre anni. Kylian Mbappé ha sconvolto il mondo del calcio con la sua firma e a pochi giorni di distanza dall'ufficialità della permanenza a Parigi, ha provato a spiegare l'accaduto. "L'anno scorso volevo andare via - ha ammesso Mbappé in conferenza stampa -, ma le cose cambiano. Ho preso la decisione settimana scorsa e prima di chiamare Florentino Perez, che per rispetto ho contattato di persona". Mbappè rinnova fino al 2025: una folla oceanica lo aspetta fuori dal Parco dei Principi















1 di 9 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Vedi anche Calcio estero La Liga denuncia il Psg per il rinnovo di Mbappé: "Pericoloso per il calcio europeo" Le cifre e le modalità del nuovo accordo hanno scombussolato un po' gli operatori del settore tra cui c'è stato anche chi ha ipotizzato qualcosa di più del ruolo del semplice calciatore per Mbappé, con potere decisionale su allenatore, dirigenti e compagni di squadra.

"Non vado oltre il mio ruolo e faccio parte della squadra - ha risposto Mbappé -. Mi piace parlare di calcio, ma rispetterò il mio ruolo. C'è un aspetto sentimentale dietro la mia scelta. La mia storia qui non è finita, possiamo scrivere ancora tante pagine insieme".

"La decisione è stata fatta la scorsa settimana. Non l'ho detto perché il club non voleva, volevamo tenere il segreto, che fosse una sorpresa. Ho preso la decisione prima di chiamare Florentino Perez: ho molto rispetto per lui e per il Real. Mi volevano rendere felice e li ringrazio per questo e quindi volevo parlargli in prima persona della mia decisione per rispetto".

Dal canto suo, il presidente Nasser Al-Khelaifi ha fatto alcune precisazioni. "I soldi per Kylian non sono la cosa più importante. Il progetto sportivo viene prima. Non ha fatto richieste particolari - ha detto - . Ci limitiamo a tenere il miglior giocatore al mondo nel nostro campionato. Oggi abbiamo costruito qualcosa di molto forte con lui e la sua famiglia". Sulle cifre del nuovo accordo: "Non abbiamo mai svelato le cifre del contratto di un giocatore e non lo faremo mai. Perché questo investimento? Perché è il miglior giocatore al mondo".