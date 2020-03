Premier: si riparte il 1° giugno? L'8 agosto al via la nuova stagione

Ritorno in campo il 1° giugno, chiusura della Premier League in luglio per cominciare la stagione 2020/21 l'8 agosto ed evitare così possibili cause legali per violazione dei contratti televisivi. E' l'ipotesi cui stanno lavorando i vertici del calcio inglese, come riportato dal 'The Telegraph': sei settimane dunque per completare il campionato in corso a metà luglio e dare il via al nuovo appena tre settimane dopo.