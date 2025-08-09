Inghilterra, la polizia userà lo spray "indelebile" per marchiare gli hooligan

Secondo il The Sun nella League Two la polizia inglese userà uno speciale spray invisibile per marchiare i tifosi più esagitati
Uno spray invisibile su indumenti e pelle ma che resta per mesi addosso a chi viene marchiato: questa l'ultima novità tecnologica sperimentata dalla polizia inglese in League Two (la quarta divisione) a partire da Crewe Alexandra-Port Vale dello scorso marzo per identificare i tifosi più violenti.
Ne scrivono diversi tabloid, Times e The Sun inclusi, aggiungendo diversi dettagli. Lo spray si chiama "SelectaDNA" ed è a base di una soluzione di DNA codificato in modo univoco, invisibile all'occhio umano, che non danneggia indumenti o la pelle, ma rilevabile ai raggi ultravioletti per diversi mesi. L'obiettivo è quello di marchiare e identificare più facilmente i reati degli hooligan, in deciso aumento in League Two.
"Questo nuovo strumento farà la differenza, aiutando a identificare e scoraggiare i criminali che assistono a partite di calcio" ha detto Mark Roberts, capo della polizia e responsabile della vigilanza sul calcio in Inghilterra al Times.
