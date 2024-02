Premier League: United beffato al 97' dal Fulham, il Brighton si salva nel recupero

INGHILTERRA

I Red Devils perdono 2-1: decide Iwobi a tempo scaduto. L'Aston Villa batte 4-2 il Nottingham, il Brighton fa 1-1 nel recupero

© Getty Images Sorpresa nella ventiseiesima giornata di Premier League: il Manchester United, dopo quattro successi di fila, perde 2-1 in casa con il Fulham, che passa a Old Trafford al 97' grazie al gol di Iwobi. I Red Devils scivolano a -8 dal quarto posto, visto che l'Aston Villa batte 4-2 il Nottingham e sale a quota 52. Il Brighton di De Zerbi, prossimo avversario della Roma in Europa League, si salva al 95' e strappa l'1-1 all'Everton.

MANCHESTER UNITED-FULHAM 1-2

Si interrompe la striscia di vittorie consecutive del Manchester United, che si allontana dal quarto posto dopo la vittoria dell'Aston Villa e il ko per 2-1 contro il Fulham, che fa il colpaccio all'Old Trafford. I Cottagers giocano una grande partita e già nel primo tempo con Iwobi e Muniz sfiorano il vantaggio, con Onana impegnato soprattutto nella seconda occasione. Sono poi i Red Devils a sfiorare l'1-0 con Garnacho, murato dalla difesa ospite, e con Dalot, che centra il palo poco dopo la mezz'ora di gioco. Il conto dei legni torna in parità dopo quello scheggiato da Muniz, poi ancora protagonisti i portieri, con Onana e Leno decisivi su Pereira e Garnacho. La sfida si decide al 65': da calcio d'angolo, Bassey manca l'intervento, ma la sfera resta lì e il nigeriano scaraventa la palla sotto la traversa. Proprio quando sembra tutto finito, ecco il pareggio di Maguire che, riversatosi in avanti a caccia dell'1-1, segna dopo la pessima respinta di Leno sul tiro di Bruno Fernandes. Ma la beffa è dietro l'angolo e Iwobi, al 97', finalizza il contropiede rifinito da Traoré e mette il pallone all'angolino, ammutolendo Old Trafford. United a -8 dal quarto posto, Fulham a quota 32 e al sicuro da brutte sorprese.

ASTON VILLA-NOTTINGHAM 4-2

L'Aston Villa consolida la zona Champions vincendo 4-2, non senza rischi, contro il Nottingham. Sembra tutto facile a fine primo tempo, visto che Watkins apre i conti al 4' e nel giro di dieci minuti Douglas Luiz (29' e 39') fa doppietta. Nel lungo recupero prima dell'intervallo, però, Niakhate accorcia le distanze: si va a riposo sul 3-1. Gli ospiti riaprono i conti ad inizio ripresa con Gibbs-White (48') e serve allora il poker calato al 62' da Bailey per chiudere i giochi. A pratica ormai archiviata, entra anche Nicolò Zaniolo, che all'81' prende il posto di Tielemans. Finisce comunque 4-2: l'Aston Villa approfitta al meglio dei passi falsi di Brighton e United e sale momentaneamente a +5 sul Tottenham quinto.

BRIGHTON-EVERTON 1-1

Il Brighton si salva al 95' ed evita il ko con l'Everton nonostante l'inferiorità numerica. La formazione di De Zerbi, che sfiderà la Roma negli ottavi di Europa League, pareggia 1-1 e deve ringraziare Dunk, che a tempo quasi scaduto salva i Seagulls. I Toffees passano in vantaggio al 73' con Branthwaite, mentre 8 minuti dopo Gilmour rimedia un rosso diretto e lascia i padroni di casa in dieci. Proprio all'ultimo, però, Gross serve Dunk che non sbaglia. Punto comunque prezioso per il Brighton, che sale a 39 punti e si porta a -5 dal sesto posto dello United.

CRYSTAL PALACE-BURNLEY 3-0

Colpo salvezza del Crystal Palace, che batte 3-0 un Burnley sempre più penultimo in classifica. Eagles aiutate dall'episodio che indirizza la sfida al 35': l'espulsione di Brownhill. I padroni di casa, però, devono aspettare la seconda metà della ripresa per segnare, poi dilaga. Al 68', Richards sigla l'1-0, mentre quattro minuti dopo Ayew raddoppia e, al 77', Mateta dal dischetto chiude i conti. Fofana segna dieci minuti dopo, ma la rete della bandiera viene annullata per fuorigioco. Lungo recupero senza colpi di scena: il Crystal Palace sale a 28 punti e si allontana dalla zona retrocessione.