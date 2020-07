Premier League: pari per il Liverpool, crolla il Chelsea e il Norwich retrocede  

INGHILTERRA

Nella 35esima giornata di Premier League i campioni d’Inghilterra del Liverpool pareggiano contro il Burnley 1-1: a segno Robertson e Rodriguez. Il Chelsea perde 3-0 a Sheffield, sotto i colpi di McGoldrick (doppietta) e McBurnie, e ora il posto Champions è a rischio. In fondo alla classifica è già tempo di verdetti: Antonio trascina il West Ham al 4-0 sul Norwich; con questa sconfitta, gli Yellows giocheranno in Championship la prossima stagione.

LIVERPOOL-BURNLEY 1-1

Un punto che non cambia assolutamente nulla per gli uomini di Klopp, che veleggiano senza troppi patemi d'animo verso la fine del loro primo campionato vincente in trent'anni. Per il Burnley, invece, si tratta di un risultato che consente di sperare ancora in una qualificazione alla prossima Europa League, benché gli avversari diretti, come Sheffield United e Arsenal, siano tutt'altro che semplici da superare in classifica. Al di là di tutto, il risultato va stretto più alla capolista che agli ospiti: i Reds mantengono sempre le redini della gara, passando in vantaggio al 34’ grazie a Robertson, che segna di testa sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti fanno quel che possono, ma il Liverpool non concede molto. Al 69’, però, tutto cambia: un tiro di Rodriguez, servito da Tarkowski, ristabilisce la parità. È una beffa per i padroni di casa, ma senza troppa importanza in senso assoluto. Giusto un attimo di amarezza tra i festeggiamenti per la vittoria in campionato già ottenuta con sette turni d’anticipo. Dyche e i suoi, invece, salgono a 50 punti, raggiungendo l’Arsenal: la volata per l’Europa è lanciata.

WATFORD-NEWCASTLE UNITED 2-1

Si dice che la motivazione sia un elemento essenziale in campo. Frase che trova riscontro nella prestazione del Watford, in corsa per la salvezza, che batte i Magpies già tranquilli. Non per questo, però, i padroni di casa hanno vita facile: in avvio di gara, il Newcastle dà del filo da torcere agli uomini di Pearson sin da subito e passano in vantaggio per primi, con Gayle che segna al 23’ di sinistro. I Golden Boys, però, sono bravi a reagire: fino allo scadere del primo tempo, totalizzano ben otto palle gol, senza mai riuscire a concretizzare. La tenacia dei padroni di casa è però premiata in avvio ripresa: al 50’ Ritchie commette un fallo in area e al 52’ Deeney trasforma dal dischetto. All’80’ il carosello si ripete: Manquillo commette una scorrettezza nella sua area di rigore e il Watford ottiene un penalty. Batte ancora Deeney, che firma la doppietta e regala il successo ai suoi. Tre punti essenziali: il Watford raggiunge così il West Ham a quota 34 punti e si distanzia dalla zona retrocessione.

NORWICH CITY – WEST HAM UNITED 0-4

Dopo la sconfitta di mercoledì contro il Burnley, gli uomini di Moyes ottengono tre punti importanti per restare fuori dalla zona calda, mentre il Norwich affonda ed è costretto alla retrocessione. Gli uomini di casa fanno quel che possono, ma pagano le troppe lacune difensive e l’incapacità di fermare uno scatenato Michail Antonio, che manda in rete ogni pallone toccato. L’anglo-giamaicano segna all’11’ di destro sugli sviluppi di un corner, nel recupero del primo tempo di testa, al 54’ in contropiede e al 74’ con l’ennesima conclusione vincente, che vale il poker personale. Moyes può essere soddisfatto, al contrario di Farke: la sua squadra mantiene sette lunghezze sul terzultimo posto, mentre il Norwich scende nella seconda serie dopo un solo anno tra i ‘grandi’.