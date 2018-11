Premier League, ora è ufficiale: Var dalla stagione 2019/20

15/11/2018

"I club della Premier League hanno concordato in linea di principio l’introduzione del Video Assistant Referees (VAR) nella competizione dalla stagione 2019/20 - si legge nel comunicato ufficiale -. In occasione dell'assemblea di oggi, ai club è stato fornito un aggiornamento sulle prove VAR non in diretta condotte dai League and Professional Game Match Officials (PGMOL) in questa stagione". "I principali insegnamenti tratti dall'uso di VAR nella FA Cup e nella Carabao Cup e in altri campionati di tutto il mondo sono stati discussi nel dettaglio - prosegue il testo -. Il programma di test non in diretta della Premier League rimarrà in vigore per il resto di questa stagione, con un'enfasi continua sul sabato pomeriggio, in cui sono giocate più partite contemporaneamente, e lo sviluppo di un protocollo chiaro per la comunicazione delle decisioni VAR ai tifosi". "La lega ora farà una richiesta ufficiale al Consiglio internazionale della Federcalcio e alla FIFA per utilizzare il VAR la prossima stagione", prosegue la nota della Premier.