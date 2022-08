Premier League: lo United vince ancora grazie a Bruno Fernandes

INGHILTERRA

Il portoghese segna il decisivo 1-0 dei Red Devils in casa del Southampton. Ronaldo in campo a metà ripresa, debutto per Casemiro

Cristiano Ronaldo, ultima partita con lo United?





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Manchester United centra la seconda vittoria consecutiva in Premier League grazie all'1-0 in casa del Southampton. Al St. Mary's Stadium, a decidere un match con poche occasioni da gol è la rete al 55' di Bruno Fernandes, che riceve da Dalot e al volo trova l'angolino basso. Cristiano Ronaldo gioca metà ripresa, nel finale c'è anche il debutto di Casemiro, in campo dall'80'. Ten Hag sale a 6 punti, sorpassando i Saints fermi a quota 4.

Due indizi possono fare una prova: il Manchester United inizia a ingranare in Premier League. Se il 2-1 contro il Liverpool aveva dato entusiasmo ai Red Devils, muovendo la classifica, il sofferto ma fondamentale successo per 1-0 in casa del Southampton sembra rilanciare definitivamente la formazione di ten Hag. Al St. Mary's Stadium, poche occasioni da gol, soprattutto nel primo tempo: gli ospiti vanno più volte vicini al vantaggio nella stessa azione, con Elanga, Bruno Fernandes ed Eriksen che vengono murati da Bazunu e Salisu. Allo scoccare della mezz'ora di gioco, invece, sono i Saints a sfiorare l'1-0 con Bella-Kotchap, impreciso da pochi passi sugli sviluppi di calcio d'angolo. Dopo un primo tempo con pochi momenti memorabili, il risultato si sblocca al 55': cross di Dalot dalla destra e conclusione al volo di Bruno Fernandes, che trova l'angolino basso e batte Bazunu, firmando l'1-0 in favore dei Red Devils. Il vantaggio degli ospiti regge anche grazie all'ottima parata di de Gea su Aribo. Al 68' entra in campo Cristiano Ronaldo, che però non riesce ad incidere, mentre 12 minuti dopo arriva il debutto con la maglia del Manchester United dell'ex Real Madrid Casemiro, che entra all'80' al posto di Elanga. Nel finale, Dalot è attento nell'allontanare la rovesciata di Mara, che poi sul susseguirsi dell'azione prova un tiro-cross di poco a lato. Al triplice fischio, è sollievo per il Manchester United e per ten Hag, che con questa vittoria salgono a 6 punti dando seguito al fondamentale successo contro il Liverpool. I Red Devils superano in classifica proprio il Southampton, fermo a quota 4 dopo il secondo ko in Premier League.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Vedi anche napoli Napoli sogna già CR7. Pampa Sosa: "Punterei su Osimhen, ma per ora è fantacalcio"